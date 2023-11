Riquelme parabeniza Fluminense por conquista da Libertadores

O vice-presidente do Boca Juniors, Juan Román Riquelme, concedeu entrevista na última segunda-feira (6) para falar sobre o futuro do clube após o vice-campeonato na Libertadores.

Além de parabenizar o Fluminense pela conquista continental, Riquelme revelou como tem sido a reação do plantel após o revés que adiou o sonho da sétima conquista boquense. Destacando também que, caso o time se classifique para a final da Copa Argentina, haverá uma nova chance de título em breve.

“Foi um jogo em que pouco se arriscou e tenho que parabenizar o Fluminense porque eles foram um pouco melhores do que nós, ganharam merecidamente”, disse o dirigente, agregando:

“Os rapazes estão falando sobre o jogo de sábado o dia todo. Eles estavam empolgados, com muita fé. Dói muito, mas você tem de aprender a aceitar quando não é a sua vez de vencer, é o esporte mais bonito do mundo. Ainda temos quatro jogos e esperamos que sejam cinco porque, se vencermos o Estudiantes, estaremos em outra final.”

Riquelme defende Fabra de expulsão

No momento em que abordou a situação do lateral-esquerdo Frank Fabra, expulso na prorrogação da final da Libertadores, Riquelme afirma que o colombiano chegou chorando no primeiro treinamento após a derrota no Maracanã. Com o propósito de defender o atleta, ele destacou, inclusive, partidas onde considera que Fabra teve atuações positivas:

“As coisas acontecem no futebol. Para que o adversário marque um gol, é preciso que haja um erro seu e vice-versa. Se formos continuar analisando os erros no futebol, depois de três meses, você terá que demitir todo mundo. Hoje, Frank chegou ao treino chorando, saiu do carro e passou chorando. Já se passaram dois dias… Ele ama muito o nosso clube e fez muito para chegar à final. Ele foi o melhor contra Racing e Palmeiras. A imprensa se apaixona por muitos jogadores, às vezes por alguns dos nossos jogadores, e isso é bom, mas eu não vejo futebol como eles. O Fabra foi fundamental nesse período. Ele marcou um dos gols mais bonitos que já vi na minha vida. Ele comete erros como todo mundo.”

Recado para a torcida

Por fim, o vice-presidente do Boca Juniors também deixou uma mensagem para os torcedores. Tanto em tom de agradecimento ao apoio no Rio de Janeiro como já antecipando as eleições presidenciais, no próximo mês de dezembro, caso ele não continue na gestão Azul y Oro.

“Os torcedores não nos surpreendem mais. Somos o maior clube da América do Sul por causa deles. Eles nos proporcionaram uma experiência inesquecível, somos gratos pelo carinho. Não só no Rio, mas em todos os jogos na Bombonera. Queremos continuar melhorando como clube e como equipe, mas tivemos quatro anos maravilhosos”, arrematou Riquelme.

