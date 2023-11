Veja os jogadores convocados para Seleção Pré-Olímpica

O técnico Ramon Menezes anunciou, nesta terça-feira (7), a convocação dos jogadores da Seleção Pré-Olímpica, que vão participar de treinamentos durante a Data Fifa de novembro.

As atividades comandadas por Ramon Menezes serão realizadas no Centro de Treinamento Joaquim Grava, do Corinthians, em São Paulo, a partir do dia 13 do próximo mês.

Além disso, os trabalhos serão feitos como forma de preparação para o Pré-Olímpico que acontecerá em janeiro de 2024, na Venezuela. Nesse torneio, duas equipes garantirão vaga nos Jogos Olímpicos de Paris.

Veja a lista dos convocados para Seleção Pré-Olímpica:

Goleiros:

Andrew – Gil Vicente (POR)

Marcelo Pitaluga – Liverpool (ING)

Mycael – Athletico

Laterais:

Khellven – CSKA (RUS)

Vinicius Tobias – Real Madrid (ESP)

Patryck – São Paulo

Vanderlan – Palmeiras

Zagueiros:

Arthur Chaves – Acadêmico de Viseu (POR)

Robert Renan – Zenit (RUS)

Lucas Beraldo – São Paulo

Michel – Palmeiras

Meio-campistas:

Aleksander – Fluminense

Igor Jesus – Flamengo

Andrey – Chelsea (ING)

Pablo Maia – São Paulo

Luis Guilherme – Palmeiras

Victor Hugo – Flamengo

Atacantes:

Guilherme Biro – Corinthians

John Kennedy – Fluminense

Gabriel Pec – Vasco

Marcos Leonardo – Santos

Sávio – Girona

Matheus Nascimento – Botafogo

