Bayern de Munique x Galatasaray: escalações e onde assistir

Um dos favoritos ao título da Champions volta a campo nesta quarta-feira (8). O Bayern recebe o Galatasaray às 17h, na Allianz Arena, em Munique, em partida válida pela 4ª rodada do Grupo A da principal competição de clubes do planeta. Além disso, os bávaros podem assegurar a classificação para as oitavas de final em caso de triunfo diante de seus torcedores. A partida terá transmissão exclusiva no streaming da HBO Max.

Como chega o Bayern de Munique?

Líder isolado do Grupo A com 100% de aproveitamento, o Bayern pode confirmar a classificação para as oitavas de final da Champions em caso de vitória nesta quarta-feira.

Além disso, o Bayern vem de uma grande vitória por 4 a 0 no clássico com o Borussia Dortmund, em pleno Signal Iduna Park, pelo Campeonato Alemão. O grande destaque da partida foi o atacante Harry Kane, que anotou um hat-trick no duelo.

No entanto, o técnico Thomas Tuchel terá alguns problemas na escalação. O lateral-esquerdo Raphael Guerreiro, os zagueiros Matthijs de Ligt e Tarek Buchmann, lesionados, estão fora da partida. Mas, os bávaros poderão contar com o retorno do volante Joshua Kimmich, que foi desfalque no clássico contra o Borussia Dortmund e deve retornar ao time titular.

Como chega o Galatasaray?

Após algumas contratações pontuais na última janela de transferências, o Galatasaray reforçou a equipe e acumula bons resultados neste início de temporada. Assim, os turcos estão na segunda posição, com quatro pontos, e precisam do resultado positivo para não dar brecha para o Manchester United, com três pontos, assumir a vice-liderança da chave.

Dessa maneira, os torcedores do Galatasaray apostam as fichas no bom desempenho do atacante Mauro Icardi, destaque e artilheiro da equipe nesta temporada 2023/24. Além disso, o técnico Okan Buruk não possui jogadores lesionados ou suspensos e vai escalar a equipe com força máxima para enfrentar o Bayern.

Bayern de Munique x Galatasaray

4ª rodada do Grupo A da Champions

Data e horário: quarta-feira, 08/11/2023, às 17h (de Brasília)

Local: Allianz Arena, em Munique (ALE)

Bayern de Munique: Neuer; Mazraoui, Upamecano, Kim Min-Jae e Davies; Goretzka, Kimmich e Musiala (Muller); Sané, Gnabry (Coman) e Harry Kane. Técnico: Thomas Tuchel.

Galatasaray: Gunay Guvenç; Boey, Sánchez, Bardakci e Karatas; Ayhan, Torreira e Akturkoglu; Mateus Martins, Saha (Ziyech) e Icardi. Técnico: Okan Buruk.

Onde assistir: HBO Max

