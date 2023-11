Artilheiro do Vasco, Pec é convocado para Seleção Pré-Olímpica

Visando o Pré-Olímpico que será disputado, na Venezuela, em janeiro, o técnico da Seleção da categoria, Ramon Menezes, convocou Gabriel Pec. O atacante, afinal, é um dos destaques do Vasco e chegou à Seleção Brasileira para a competição.

Com o gol marcado na vitória sobre o Cuiabá, entretanto, ele chegou a 13 na temporada 2023. Ele é o artilheiro do clube carioca no ano. No Campeonato Brasileiro, são sete gols para o camisa 11.

Pela boa fase, afinal, o atacante tem agradecido constantemente aos que estão ao seu lado. Com relação ao jogo contra o Cuiabá, que deu três importantes pontos ao Vasco, Gabriel Pec festejou.

“Agradecer a Deus e aos meus familiares, à minha noiva, que sempre estão do meu lado. Infelizmente lá (contra o Goiás) a gente sofreu o empate no finalzinho, ficou com sabor de derrota, mas a gente não deixou abalar. Viemos para cá, sabíamos que ia ser um jogo muito difícil, até por conta do calor aqui, mas graças a Deus a gente saiu vitorioso. Estou muito feliz de poder ajudar com mais um gol”, disse o atacante.

Na jogada do gol, Pec mostrou oportunismo e faro de gol com o bom posicionamento para aproveitar o rebote. Pec afirmou que a comissão técnica vascaína cobra bastante que o atleta esteja sempre dentro da área para aproveitar as oportunidades.

Pec elogia cobranças de técnico do Vasco

Ele tem sido titular absoluto do Vasco e vem se destacando pela velocidade e raça em campo. Gabriel Pec tem afirmado que as cobranças do técnico Ramón Díaz têm ajudado muito

“O professor Ramón e o Emiliano (auxiliar) sempre cobram muito para que eu esteja dentro da área. E hoje graças a Deus eu pude estar ali, a bola sobrou para mim e eu pude fazer o gol”, afirmou Pec.

