Manchester City vence e está classificado às oitavas da Champions

O que todos esperavam, vitória facílima do Manchester City, em casa, diante do Young Boys, aconteceu. No Ettihad Stadium, na Inglaterra, nesta terça-feira (7) pela quarta rodada do Grupo G da Champions, o tricampeão inglês e atual campeão do torneio continental, impôs 3 a 0 nos campeões da Suíça. Haaland fez dois gols- um de pênalti no primeiro tempo eoutro na etapa final- e Foden completou o placar.

Com isso, não apenas manteve a campanha 100% como garantiu a classificação às oitavas, já que tem 12 pontos. Dois rivais estão com um ponto e, no máximo chegam aos sete: os sérvios do Estrela Vermelha e o próprio Young Boys. O segundo lugar é do RB Leipzig, que bateu o Estrela Vermelha por 1 a 0. Assim, com nove pontos, também está garantido, antecipadamente, nas oitavas.

Manchester City massacra desde o início

O Young Boys tinha um único objetivo. Voltar para Berna sem levar uma goleada histórica. E isso pode ser resumido pelos seus números na partida: 28% de posse e nenhum chute a gol. Nem certo e nem errado. Dessa forma, diante de um time tão medroso, o City alugou a intermediária ofensiva e foi criando chances. Lewis chutou para o defensor Benito salvar na linha. Foden perdeu na cara do goleiro. Mas o gol veio aos 21. Matheus Fernandes (que fez ótima partida) sofreu pênalti. Haaland bateu e fez 1 a 0. No fim da etapa inicial, Foden recebeu de Grealish e ampliou.

No segundo tempo, aos seis minutos, Haaland recebeu na entrada da área, cortou a marcação e mandou uma bomba. Belíssimo gol. No minuto seguinte, Lauper, que já tinha amarelo, fez falta feia e foi expulso. Assim, o City passou a ter um a mais. Mas não queria se expor muito: até perdeu a chance para ampliar. Porém, o bom resultado estava assegurado.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.