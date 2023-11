Atlético de Madrid não toma conhecimento do Celtic e goleia na Champions League

O Atlético de Madrid mostrou sua força dentro de casa e protagonizou uma goleada impressionante diante do Celtic por 6 a 0. Os times se enfrentaram na tarde desta terça-feira (7), no Metropolitano de Madrid, pela quarta rodada da Champions League.

Aliás, Griezmann (2x), Morata (2x), Samuel Lino e Saúl marcaram os gols do Atlético em campo. O clube espanhol subiu para primeira colocação do Grupo E depois da vitória. O time escocês, por outro lado, segue na lanterna com apenas um ponto conquistado.

LEIA MAIS: Shakhtar acaba com invencibilidade do Barcelona na Champions

Pressão do Atlético

O Atlético começou com mais volume e acabou sendo premiado logo no começo de jogo. Afinal, Griezmann arriscou um chute de fora da área no canto e marcou aos cinco minutos de partida. O Celtic tentou responder depois do gol sofrido, mas não teve eficiência na finalização. No fim do primeiro tempo, Ángel Correa e Pablo Barrios estiveram próximos de ampliar, mas não conseguiram estufar as redes adversárias.

Goleada na Champions

O clube espanhol continuou pressionando no segundo tempo e conseguiu marcar com Morata de carrinho aos dois minutos. O time escocês tentou uma reação, mas estava completamente neutralizado dentro de campo. Assim, Griezmann encontrou um espaço dentro da área para finalizar e acabou marcando mais um. Em seguida, Samuel Lino chutou no ângulo e fez um golaço. No fim do jogo, Morata e Saúl ampliaram. O Atlético de Madrid não tomou conhecimento do Celtic e conseguiu aplicar um resultado elástico na Espanha.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook