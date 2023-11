Milan vence PSG de virada e segue vivo na Champions

O Milan está vivo na Champions. Em grande jogo no San Siro, o clube italiano venceu o PSG por 2 a 1, de virada, nesta terça-feira (7), e conquistou o primeiro triunfo no ‘grupo da morte’ da atual edição do torneio. O zagueiro Skriniar abriu o placar para os franceses, enquanto os atacantes Rafael Leão e Giroud asseguraram a vitória em Milão.

Além disso, a partida no San Siro marcou o reencontro de Gianluigi Donnarumma com seu ex-clube. O goleiro formado nas categorias de base do Milan foi recebido com uma série de ofensas no estádio e notas de dinheiro falsa. O torcedor italiano nunca perdoou a transferência do jogador para o PSG, em julho de 2021.

Dessa maneira, o Milan chegou aos cinco pontos e deixou a lanterna do Grupo F, que agora é liderado pelo Borussia Dortmund, com sete pontos. Os alemães, inclusive, venceram o Newcastle por 2 a 0, também nesta terça-feira, e aparecem no topo da chave. Por outro lado, o PSG chegou a segunda derrota como visitante na competição e caiu para a segunda posição e segue com seis pontos. Por fim, os ingleses estão na última posição, com quatro.

No entanto, todos os quatro clubes ainda têm condições de garantir a classificação para as oitavas de final da Champions e as últimas rodadas prometem muita emoção no Grupo F.

Milan x PSG

O Milan e o PSG fizeram um grande jogo nos primeiros 45 minutos. O PSG teve a posse de bola na maior parte do tempo, mas encontrou dificuldades devido à forte marcação do Milan, que conseguiu fazer rápidos contra-ataques. O zagueiro Skriniar abriu o placar de cabeça para os franceses logo aos oito minutos. Porém, três minutos depois, Rafael Leão finalizou com um voleio de costas e deixou tudo igual no San Siro.

No segundo tempo, o Milan precisou de apenas quatro minutos para virar o jogo. Giroud marcou de cabeça após um cruzamento de Theo Hernández pela esquerda, colocando os donos da casa na frente. O PSG sentiu a virada e ficou nervoso em campo. Mesmo com algumas mudanças na equipe, o time de Paris não conseguiu criar chances de perigo, e o Milan esteve mais perto de marcar outro gol. Dessa forma, o placar de 2 a 1 prevaleceu até o apito final e o ‘grupo da morte’ segue em aberto na Champions.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook