Porto, com gol de Evanílson, volta a vencer Antwerp na Champions

O Porto confirmou o favoritismo e venceu o Royal Antwerp nesta terça-feira (7/11), pelo Grupo H da Champions. O jogo foi na casa portuguesa, o Estádio do Dragão, e terminou 2 a 0, gols do brasileiro Evanílson (ex-Fluminense), de pênalti e do zagueiro brasileiro naturalizado português Pepe. Foi um placar bem mais magro do que o jogo do turno, na Bélgica, quando os portistas golearam por 4 a 1.

Porém, com o resultado, o Porto alcançou o objetivo de chegar aos nove pontos. Assim, divide a liderança com o Barcelona. O Shakthar tem seis. O Antwerp está com zero e sem chance de alcançar as oitavas de final. No outro jogo do grupo nesta terça-feira, surpresa: o Shakthar fez 1 a 0 no Barcelona, em Hamburgo. O duelo foi na Alemanha em razão de a Ucrânia, país do Shakhtar, estar em guerra com a Rússia e não pode mandar seus jogos por lá.

Vale destacar que o zagueiro Pepe, aos 40 anos e com passagens brilhantes no Real Madrid e na seleção de Portugal, já ostenta o título de jogador mais velho a jogar uma fase de grupos da Champions. Com o gol, é também o jogador mais velho a marcar.

Porto marca com Evanílson

Apesar de levar um susto logo no início, quando Balikwisha teve a oportunidade de abrir o placar para o Antwerp, mas falhou na finalização, o Porto mandou em campo. Evanílson e Zaidu tiveram boas chances, mas o gol só veio aos 30 minutos. Um chute de Pepê (convocado por Fernando Diniz para a Seleção Brasileira) deu sobra e Eustáquio, quando iria marcar, sofreu pênalti. Evanílson cobrou e fez 1 a 0, placar do primeiro tempo.

Na volta do Intervalo, o Porto foi pouco intenso. Aproveitou pouco o cansaço do rival, que jogada com dez (afinal, Ekkelenkamp foi expulso aos sete minutos). E assim, com o Porto cadenciando o jogo e o Antwerp satisfeito de perder de pouco, o jogo caminhou com poucas emoções até os minuitos finais. Aos 44, num erro de marcação, Muja teve tudo para empatar para os belgas. Isso acordou o Porto, que foi ao ataque no minuito seguinte e ganhou escanteio. Após a cobrança, o zagueiro brasileiro naturalizado português Pepe cabeceou e fechou o placar.

