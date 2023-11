Champions: Immobile marca, Lazio vence o Feyenoord e sobe no Grupo E

Com gol do artilheiro Ciro Immobile, a Lazio venceu o Feyenoord por 1 a 0 nesta terça-feira (7), pela Grupo E da Champions League. Com a vitória no Estádio Olímpico de Roma, a equipe italiana pulou para a segunda posição, com sete pontos. Enquanto isso, o time holandês caiu para terceiro, com seis. O líder do grupo é o Atlético de Madrid, que bateu o Celtic por 6 a 0.

200 vezes Immobile

O gol do do capitão Immobile nesta terça-feira foi o de número 200 com a camisa da Lazio. O jogador é um dos grandes nomes da história da equipe da cidade de Roma.

Como foi o jogo

A Lazio foi a melhor equipe em campo no primeiro tempo, assim, não à toa, foi para o intervalo com a vantagem no placar. O gol italiano só saiu aos 46 minutos, quando o brasileiro Felipe Anderson lançou a bola para Immobile, que ficou frente a frente do goleiro Justin Bijlow. O craque italiano, com muita categoria, deixou o adversário para trás e abriu o placar. O Feyenoord chegou a criar grandes chances, mas não aproveitou. Umas das principais, aliás, foi com o jovem brasileiro Igor Paixão, que chutou para fora do gol de Provedel.

Já no segundo tempo o time visitante saiu mais para a partida, já que precisava ir em busca do empate. Assim, jogou, por quase toda a segunda etapa, com o máximo número de jogadores no campo ofensivo. Enquanto isso, a Lazio buscou jogar no contra-ataque, mas encontrou muita dificuldade. A pressão holandesa foi até o último minuto, mas os italianos souberam suportar e saíram de campo com a vitória.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.