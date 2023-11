Al-Ittihad demite Nuno Espírito Santo após briga com Benzema

O Al-Ittihad anunciou nesta terça-feira (7/11) a demissão do técnico Nuno Espírito Santo. O português de 49 anos, que estava no clube desde julho de 2022, deixa o comando do clube saudita após uma discussão com Karim Benzema, principal jogador da equipe.

De acordo com o jornal “Relevo”, os dois se desentenderam na última segunda-feira, após derrota do Al-Ittihad para o Air Force, do Iraque, pela Champions League da Ásia. O portal espanhol garante que os Nuno e Benzema chegaram a trocar insultos no vestiário.

A imprensa internacional destaca o nome favorito para assumir o comando do Al-Ittihad é o de Zinédine Zidane. Sem clube desde o meio de 2021, ele chegaria para apaziguar os ânimos com Benzema e N’Golo Kanté, outro francês do elenco.

Atual campeão da Arábia Saudita, o Al-Ittihad não vive boa fase, o que influenciou na demissão de Nuno Espírito Santo. No torneio nacional, o clube ocupa a sexta colocação e não vence há cinco partidas. Vale lembrar que a equipe está classificada para o Mundial de Clubes e pode enfrentar o Fluminense na semifinal.

Veja a nota do Al-Ittihad

“O Al-Ittihad anuncia o fim do contrato com o treinador português Nuno Espírito Santo. Esta decisão surge após uma avaliação técnica exaustiva da fase passada em que esteve encarregado de treinar a equipe principal de futebol.

O auxiliar técnico Hassan Khalifa assumirá as responsabilidades de treinador da equipe interinamente, até que os procedimentos de nomeação de um novo treinador sejam finalizados e a comissão técnica seja reorganizada para se alinhar com os objetivos do clube e as expectativas dos torcedores.

O clube expressa a sua gratidão ao treinador Nuno Espírito Santo pelas contribuições prestadas durante a sua passagem pela equipe e deseja-lhe sucesso nas suas futuras empreitadas.”

