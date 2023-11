São Paulo tem três convocados para a Seleção Pré-Olímpica

O São Paulo teve três jogadores convocados para o período de treinos na Data-Fifa. O técnico Ramon Menezes, da Seleção Pré-Olímpica, chamou o zagueiro Lucas Beraldo, o meia Pablo Maia e o lateral-esquerdo Patrick. Os três vão se apresentar na próxima segunda-feira (13) para os treinos visando o Pré-Olímpico que será disputado, na Venezuela, em janeiro do ano que vem.

O zagueiro Lucas Beraldo, afinal, tem sido um dos grandes destaques do São Paulo na temporada. Ele somou números expressivos atuando pelo time na Copa do Brasil, da qual foi campeão. Com apenas 19 anos, ele é considerado um dos jogadores com passes mais precisos nas competições que disputa.

O meio-campo Pablo Maia dominou o setor na temporada. Ele é considerado um dos mais eficientes em desarmes, bolas recuperadas e acertos em dribles. O chute forte de fora da área é um dos pontos fortes do jogador.

Revelado em Cotia, porém, o lateral-esquerdo Patryck, outro convocado, despertou interesse de clubes como o Los Angeles Galaxy, equipe da MLS. No início deste ano, no entanto, o São Paulo recebeu uma proposta de cerca de R$ 20 milhões pelo jogador de 20 anos.

O atleta, afinal, teria chamado atenção após sua passagem na conquista do Campeonato Sul-Americano Sub-20, pela Seleção Brasileira. A primeira vez que entrou entre os profissionais, porém, foi contra o Fluminense, pelo Campeonato Brasileiro. Foi titular, mas teve somente 29 minutos em campo.

