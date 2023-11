São Paulo x RB Bragantino: onde assistir, escalações e arbitragem

O São Paulo encara o RB Bragantino, nesta quarta-feira (08), às 20h, na Vila Belmiro, pela 33° rodada do Campeonato Brasileiro. A partida acontecerá na Baixada Santista, já que o Morumbi vai receber um show da banda Red Hot Chilli Peppers. Já classificado para a Libertadores, o Tricolor Paulista está na 10° colocação, com 42 pontos e tenta afastar de vez qualquer possibilidade de um possível rebaixamento na competição. Por outro lado, o Massa Bruta é o terceiro colocado do torneio, com 58 pontos, um a menos que o líder Botafogo e sonha com o título nacional.

Onde assistir?

O jogo terá a transmissão do Premiere

Como chega o São Paulo?

O técnico Dorival Júnior terá uma baixa importante para o duelo. Afinal, o meia Rodrigo Nestor lesionou o joelho esquerdo e só deve voltar no ano que vem. Assim, abre uma vaga no setor ofensivo da equipe, que deve ser preenchida pelo uruguaio Michel Araújo. Além disso, David e Erison brigam por uma vaga na referência do ataque. O primeiro deve seguir no time titular. Por fim, existe a grande dúvida no meio-de-campo, já que Luciano e James Rodriguez não devem atuar juntos novamente.

Como chega o RB Bragantino?

Por outro lado, o técnico Pedro Caixinha não deve fazer muitas modificações no time que venceu o Corinthians, na última rodada. Sem nenhum jogador suspenso, o Massa Bruta deve ter apenas uma mudança no ataque. Afinal, o atacante Henry Mosquera não agradou muito no último duelo. Assim, Sorriso e Vitinho brigam por uma vaga no time titular. Contudo, outra opção é escalar Thiago Borbas no ataque, com Eduardo Sasha caindo mais pelas laterais do campo.

SÃO PAULO X BRAGANTINO

33ª rodada do Brasileirão Série A

Data e horário: 8/11/2023, às 20h (de Brasília)

Local: Vila Belmiro, Santos (SP)

São Paulo: Rafael; Rafinha, Arboleda, Beraldo e Caio Paulista; Pablo Maia, Alisson, Michel Araújo, James Rodríguez (Luciano) e Wellington Rato; David (Erison). Técnico: Dorival Júnior

Bragantino: Cleiton; Hurtado (Aderlan), Léo Realpe, Léo Ortiz e Juninho Capixaba; Matheus Fernandes, Jadsom, Lucas Evangelista, Helinho e Sorriso (Vitinho); Eduardo Sasha. Técnico: Pedro Caixinha.

Árbitro: Flavio Rodrigues de Sousa (SP-FIFA)

Auxiliares: Danilo Ricardo Simon Manis (SP-FIFA) e Miguel Cataneo Ribeiro da Costa (SP)

VAR: Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral (SP-FIFA)

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.