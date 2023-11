Com edema na coxa, Soteldo desfalca Santos contra o Goiás

Após atuar com um desgaste físico cada vez maior nos últimos jogos do Santos, o venezuelano Soteldo, enfim, virou desfalque para o Peixe. O camisa 10 teve constatado um edema na coxa esquerda e, assim, não poderá entrar em campo para o jogo desta quinta-feira (9), diante do Goiás, pelo Brasileirão.

Soteldo deixou o campo no segundo tempo do empate com o Cuiabá, nesta segunda. Substituído por Furch, ele chegou a demonstrar insatisfação por sair. O atacante quase ficou fora do jogo, mas acabou escalado devido à importância do duelo. Entretanto, sua ausência para o confronto direto diante dos goianos é um problema para Marcelo Fernandes.

Sem Soteldo, a tendência é que Maxi Silvera comece jogando em Goiânia. O uruguaio também entrou no 0 a 0 diante do Cuiabá, mas no lugar de Mendoza. O colombiano pode ir para a esquerda do ataque, com Silvera indo para o setor direito.

Dodô é outra baixa certa

Mas não é só Soteldo que desfalca o Santos para quinta-feira. O lateral-esquerdo Dodô, que vem atuando como zagueiro, também não viajará à capital goiana nesta quarta. Ele continua com um desconforto no joelho esquerdo e, portanto, ainda não pode jogar. Ele também não entrou em campo nesta segunda, na Vila Belmiro.

Goiás x Santos, nesta quinta, é às 19h, no Estádio Hailé Pinheiro, pela 33ª rodada do Brasileirão.

