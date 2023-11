Flamengo x Palmeiras: onde assistir, escalações e arbitragem

Dois dos melhores elenco do futebol brasileiro, Flamengo e Palmeiras medem forças nesta quarta-feira, às 21h30 (de Brasília), no Maracanã, pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com os tropeços do líder Botafogo, o Alviverde igualou o número de pontos, enquanto o Rubro-Negro encurtou a distância nesta reta final, que promete ser emocionante. Esse será o primeiro jogo no estádio depois da decisão da Copa Libertadores entre Fluminense e Boca Juniors, que sacramentou o título inédito do Tricolor.

Com 53 pontos, os comandados de Tite voltaram a vencer na competição após duas derrotas consecutivas. Depois do triunfo por 2 a 0 sobre o Fortaleza, na Arena Castelão, o Rubro-Negro diminuiu a diferença para o rival para seis pontos, a mesma para o adversário desta quarta (8).

Após a vitória sobre o Athletico-PR, o Palmeiras acumula cinco triunfos consecutivos e segue embalado na disputa do título do Brasileirão. Com a eliminação na semifinal da Libertadores para o Boca Juniors, parecia que o time paulista não iria se reencontrar na temporada, mas chega forte para as rodadas decisivas.

Onde assistir

O confronto desta quarta-feira (7) terá a transmissão da Rede Globo e do Canal Premiere.

Como chega o Flamengo

Para o duelo decisivo, Tite terá um retorno importante no meio de campo. Trata-se de Gerson, que cumpriu suspensão diante do Tricolor do Pici. Além dele, Wesley se recuperou de uma gastroenterite e está à disposição.

Por outro lado, Bruno Henrique é um dos desfalques por causa da expulsão contra o Santos. O camisa 27 recebeu o terceiro amarelo e o vermelho em poucos minutos e terá que ficar de fora em dois jogos (já cumpriu um contra o Fortaleza). A dupla Filipe Luís e Thiago Maia recebeu o terceiro amarelo e também está de fora.

Na frente, Gabigol, que nos últimos sete jogos ficou na reserva, é dúvida, porém treinou com os companheiros. Vale lembrar que ele ficou de fora no Castelão por causa de dores no adutor da coxa direita.

Como chega o Palmeiras

Diante do Rubro-Negro, Abel Ferreira contará com os retornos de Gustavo Gómez, Murilo e Rony, que cumpriram suspensão contra o Athletico após levarem o terceiro cartão amarelo.

Dudu e Gabriel Menino seguem de fora, já que ambos se recuperam de cirurgias. O primeiro fez uma intervenção no joelho direito por causa de uma ruptura do ligamento cruzado anterior e lesão no menisco. O segundo, por sua vez, sofreu uma fratura no tornozelo direito e também teve que passar por uma operação.

O duelo desta quarta-feira será o terceiro entre Flamengo e Palmeiras nesta temporada. Em janeiro, a equipe paulista derrotou o Rubro-Negro por 4 a 3 e ficou com o título da Supercopa do Brasil. Por fim, no confronto válido pelo primeiro turno do Brasileirão, disputado em São Paulo, empate por 1 a 1.

FLAMENGO X PALMEIRAS

33ª rodada do Brasileirão Série A

Data e horário: 08/11/2023, às 21h30 (de Brasília)

Local: Maracanã (RJ)

FLAMENGO: Rossi; Wesley, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Erick Pulgar, Gerson e Arrascaeta; Luiz Araújo, Everton Cebolinha e Pedro. Técnico: Tite

PALMEIRAS: Weverton; Gustavo Gómez, Luan e Murilo; Mayke, Zé Rafael, Richard Ríos, Raphael Veiga e Piquerez; Breno Lopes e Endrick.. Técnico: Abel Ferreira.

Árbitro: Rodrigo José Pereira de Lima (PE)

Assistentes: Bruno Raphael Pires (Fifa-GO) e Kleber Lucio Gil (SC)

VAR: Rodolpho Toski Marques (FIFA-PR)

