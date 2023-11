Copenhagen x Manchester United: escalações e onde assistir

O Manchester United volta a campo nesta quarta-feira (8) em partida decisiva na Champions. Os Red Devils visitam o Copenhagen, no Estádio Parken, na Dinamarca, às 17h, e precisam da vitória para seguir com chances de classificação para as oitavas de final da principal competição de clubes do planeta. A partida válida pela 4ª rodada do Grupo A terá transmissão ao vivo da Space, na TV fechada, e no streaming da HBO Max.

Como chega o Copenhagen?

Em busca da primeira vitória na Champions, o Copenhagen é o atual lanterna do Grupo A com apenas um ponto somado nas três primeiras rodadas. No entanto, a diferença para o United é de apenas dois pontos e um triunfo em casa garante o terceiro lugar da chave, que garante uma vaga na Liga Europa.

Líder e atual bicampeão do Dinamarquês, o Copenhagen teve apenas duas derrotas nas últimas sete partidas, somando todas as competições em 2023/24, que foram para o Bayern de Munique, líder do Grupo A, e para o próprio United, no último compromisso das equipes na Champions.

Além disso, o técnico Jacob Neestrup terá alguns desfalques para a partida desta quarta-feira. William Clem, Mohamed Elyounoussi, Davit Khocholava e Birger Meling, lesionados, serão ausências na equipe.

Como chega o Manchester United?

Por outro lado, o Manchester United tenta se redimir após um início ruim de Champions. Assim, a equipe é apenas a terceira colocada do Grupo A, com três pontos somados na última rodada, na qual bateu o próprio Copenhagen em Old Trafford. Dessa maneira, a equipe precisa de mais uma vitória para seguir viva na briga pela segunda posição do Grupo A, que atualmente pertence ao Galatasaray, com quatro pontos.

Ao mesmo tempo, o técnico Erik ten Hag segue sem poder contar com alguns nomes importantes do elenco. O volante Casemiro, os laterais Luke Shaw e Malacia, além do zagueiro Lisandro Martinez, lesionados, são desfalques no United.

Copenhagen x Manchester United

4ª rodada do Grupo A da Champions

Data e horário: quarta-feira, 08/11/2023, às 17h (de Brasília)

Local: Estádio Parken, em Copenhage (DIN)

Copenhagen: Grabara; Ankersen, Vavro, Diks e Jelert; Diogo Gonçalves, Falk e Lerager; Achouri, Claesson e Cornelius. Técnico: Jacob Neestrup.

Manchester United: Onana; Wan-Bissaka, Evans (Varane), Maguire e Dalot; McTominay, Eriksen (Amrabat) e Bruno Fernandes; Rashford, Antony e Hojlund. Técnico: Erik ten Hag.

Onde assistir: Space e HBO Max

