Marcão celebra título do Fluminense e projeta volta de Thiago Silva

Marcão esteve presente nos títulos da Série C do Brasileiro em 1999 e da Libertadores, agora em 2023. Portanto, vivenciou momentos de altos e baixos no Fluminense. O profissional atualmente trabalha como auxiliar técnico do clube e faz parte da comissão permanente de Fernando Diniz. Assim, ele revelou como foram os últimos dias de comemoração e afirmou que vive um momento único na carreira.

“É um sentimento sem igual, de verdade. Vamos assimilando a cada momento. Ligamos a TV e vemos o jogo de novo. Parece sempre que é a primeira vez, ficamos nervosos, brigamos com o juiz. Em 2008 eu estava na arquibancada, o que a gente chorou de tristeza foi absurdo. Papai do céu, dias antes do jogo, falou para eu ficar de joelho e orar. Sabia que o entorno estava muito forte, muito pesado, mas a nossa intercessão, a nossa oração, tornou tudo isso real. Tínhamos que dar o máximo e foi tudo isso que aconteceu. A gente saiu chorando de alegria. Foi isso que aconteceu. Momento único em nossas vidas. Realmente vivemos por isso”, disse Marcão ao portal “ge”.

Retorno de Thiago Silva ao Fluminense

Marcão, aliá é amigo pessoal de Thiago Silva e comentou sobre um possível retorno do zagueiro ao Fluminense. O auxiliar revelou que mantém contato direto com o jogador do Chelsea.

“Faço ligação toda hora (risos), se Deus quiser está chegando o momento. A gente chorou demais. Nosso torcedor pensa que o Thiago Silva não se importa com a gente, mas ele se importa muito. Está lá em jogo às 21h, 22h, vendo a gente. Coloca a camisa, coloca os filhos para torcer. Tomara que papai do céu nos escute e a gente tenha a oportunidade de ver o capitão com a gente. Ele tem o contrato com o clube, mas a gente não sabe do futuro. Ninguém imaginava o Marcelo vindo”, completou Marcão.

Após ser campeão da Libertadores, os jogadores tricolores concentram suas forças na reta final do Brasileirão e na disputa do Mundial de Clubes. O Fluminense está na oitava colocação e ainda precisa disputar sete rodadas no campeonato.