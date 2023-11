América-MG x Coritiba: onde assistir, escalações e arbitragem

A 33ª rodada coloca frente a frente os times com pior campanha no Campeonato Brasileiro: América-MG e Coritiba. O duelo entre mineiros e paranaenses ocorrerá na noite desta quarta-feira (8), às 19h, na Arena Independência, em Belo Horizonte.

O Coelho aparece com 21 pontos e, embora ainda não esteja matematicamente rebaixado, não vê mais luz no fim do túnel para fugir da queda. O Coritiba, com dois a pontos a mais, é o penúltimo colocado.

Onde assistir

O jogo será transmitido nos canais Premiere.

Como chega o América-MG

O técnico Fabián Bustos tem reforços para o jogo contra o Coxa. Afinal, o zagueiro Iago Maidana e o atacante Everaldo foram liberados pelo departamento médico e reforçam o América. Maidana estava fora desde o jogo contra o Internacional, após sofrer uma pancada no pé direito. Já Everaldo foi vetado do duelo anterior com uma tendinite.

Mas se, por um lado, Bustos tem reforços, por outro não poderá contar com peças importantes. Afinal, Alê foi expulso diante do Galo e precisará cumprir supensão.

Como chega o Coritiba

O Coritiba terá três retornos para o jogo diante do América. O atacante Islam Slimani, aliás, cumpriu suspensão automática contra o Goiás e está liberado. Além disso, o atacante Kaio César de volta do Chile após ser campeão dos Jogos Pan-Americanos com a Seleção Brasileira e está a disposição. Sem o zagueiro Kuscevic, Thalisson Gabriel vai para o jogo. Assim, Jean Pedroso, que ficou fora da última rodada, será opção no banco.

AMÉRICA-MG X CORITIBA

33ª rodada do Brasileirão Série A

Data e horário: 8/11/2023, às 19h (de Brasília)

Local: Arena Independência, Belo Horizonte (MG)

América-MG: Jori; Rodriguinho, Ricardo Silva, Danilo Avelar e Marlon; Méndez, Juninho, Martinez e Benítez; Mastriani e Felipe Azevedo. Técnico: Fabian Bustos.

Coritiba: Gabriel; Natanael, Henrique, Thalisson e Victor Luis; Sebástian Gomez, Matheus Bianqui e Bruno Gomes; Marcelino Moreno, Robson e Islam Slimani. Técnico: Thiago Kosloski.

Árbitro: Marcelo de Lima Henrique (CE)

Auxiliares: Renan Aguiar da Costa (CE) e Antônio Adriano de Oliveira (MA)

VAR: Gilberto Rodrigues Castro Junior (PE).

