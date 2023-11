Internacional x Fluminense: onde assistir, escalações e arbitragem

Internacional e Fluminense se enfrentam no segundo turno do Campeonato Brasileiro após medirem forças pela semifinal da Libertadores, que terminou com classificação dos cariocas. Assim, os times duelam nesta quarta-feira (8), às 19h, no Beira-Rio, pela 33ª rodada da competição nacional.

Os clubes, aliás, vivem situações parecidas na tabela. Enquanto o Colorado aparece na 11ª posição, com 42 pontos, o Tricolor ocupa o oitavo lugar, com 45.

Onde assistir

SporTV e Premiere transmitem o jogo entre Internacional e Fluminense.

LEIA MAIS: Joias do Fluminense são convocadas para Seleção Pré-Olímpica

Como chega o Internacional

O Colorado vem tentando se reerguer após uma eliminação trágica na Libertadores. Afinal, foram quatro vitórias, um empate e duas derrotas após a queda na semifinal continental. O desfalque para o jogo diante dos cariocas será o lateral Renê, que sofreu uma lesão muscular. Assim, Nico Hernández deve ser escalado novamente como titular. O time gaúcho conquistou uma resultado importante diante do Cruzeiro no Mineirão e vai em busca do segundo triunfo consecutivo no campeonato.

Como chega o Fluminense

O Fluminense está há seis meses sem vencer como visitante no Brasileirão. O Tricolor chega de “ressaca” após conquistar um título inédito em sua história: a Copa Libertadores. Assim, Fernando Diniz deve entrar em campo com uma escalação alternativa. O treinador agora inicia uma preparação para disputa do Mundial de Clubes, que acontece em dezembro deste ano.

INTERNACIONAL X FLUMINENSE

33ª rodada do Brasileirão Série A

Data e horário: 8/11/2023 às 19h (de Brasília)

Local: Beira-Rio, Porto Alegre (RS)

INTERNACIONAL: Rochet; Bustos, Vitão, Mercado e Nico Hernández; Johnny; Mauricio, Aránguiz e Wanderson; Alan Patrick e Valencia. Técnico: Eduardo Coudet.

FLUMINENSE: Fábio; Guga, Felipe Andrade, David Braz e Alexsander; Thiago Santos e Daniel, Leo Fernandes e Giovanni ; Lelê e Yony González Técnico: Fernando Diniz

Árbitro: Caio Max Augusto Vieira (RN)

Assistentes: Alessandro Alvaro Rocha de Matos (BA) e Luis Carlos de Franca Costa (RN)

VAR: Diego Pombo Lopez (BA)

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.