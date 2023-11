CRB vence e afunda a Chapecoense na Série B do Brasileiro

Nesta terça-feira (7), o CRB derrotou a Chapecoense por 3 a 2, compliando e muito a situação dos catarinenses na Série B do Brasileirão. A Chape estacionou nos 33 pontos, na 18ª colocação, não conseguindo assim deixar a zona de rebaixamento. Já os alagoanos chegaram aos 53, na décima posição.

Com remotíssimas possibilidades de acesso, o CRB buscou atacar a Chapecoense já de início e acabou recompensado. Aos 11 minutos, após uma cobrança de falta ensaiada, Hyuri recebeu cruzamento da direita e finalizou no alto para abrir o marcador. Mas a vantagem durou pouco: aos 16, Bruno Leonardo, de cabeça, empatou para a Chape.

Ainda no primeiro tempo, o CRB voltou a ficar na frente, num lance parecido com o do primeiro gol. Hereda foi ao fundo na direita e cruzou rasteiro, deixando assim João Paulo livre para chutar no canto e desempatar. Na segunda etapa, os alagoanos se aproximaram da vitória quando Léo Pereira recolheu bola no meio-campo e, em rápido contragolpe, finalizou para fazer 3 a 1.

A Chapecoense até diminuiu, pouco depois, com Marco Antônio, na sequência de uma bola na trave e uma falha do goleiro Vitor Caetano. Mas a reação ficou apenas por aí. O CRB terá Avaí, Tombense e Ponte Preta como seus próximos adversários, enquanto a Chape enfrenta Botafogo-SP, Ituano e Vitória, nas rodadas finais.

