Cesar Tavares, narrador da Voz do Esporte, é bicampeão do prêmio Aceesp

O narrador Cesar Tavares, da Voz do Esporte, parceiro do Jogada10, venceu o prêmio Aceesp-2023 como Profissional de Mídia Digital do ano. Assim, é a segunda vez consecutiva, que ele leva o troféu desta premiação, que se consolidou como uma das mais importantes no meio. Afinal, é realizada há 40 anos pela Associação dos Cronistas Esportivos do Estado de São Paulo.

“Fico muito feliz com o reconhecimento do trabalho nesta premiação, que dá credibilidade. Afinal, é uma escolha com os votos dos profissionais do ramo. E tenho ainda mais orgulho de ver que esta é uma conquista da Voz do Esporte. Além disso, estar ao lado do UOL, que ganhou o outro prêmio de mídia digital, mostra a força de quem quer buscar e trabalhar com determinação”.

Assim, César resumiu o espírito da Voz do Esporte:

“A Voz é isso: determinação, entrega e emoção”, afirmou.

Quem é o ‘bipremiado’ Cesar Tavares

Cesar Tavares é formado em Matemática. Entretanto, trocou a profissão para buscar um sonho. Afinal, ele desejava narrar futebol. Assim, em 2007, ele ganhou a primeira oportunidade na Estação FM, rádio comunitária de Franco da Rocha. Dessa forma, teve como mentores Paulo Franco da Rocha e Célio Campos. Depois, passou pelas rádios Metropolitana AM, Gospel FM, Iguatemi, Conexão FM, Capital e Transcontinental. Inclusive, segue ainda hoje nesta última. Além disso, desde 2016 está na Voz do Esporte.

Zaidan no hall da fama

Outro destaque entre os premiados é Claudio Zaidan. Afinal, o veterano comentarista da Rádio Bandeirantes levou o prêmio pela décima vez. Dessa forma, entra para o hall da fama da Aceesp. Veja abaixo todos os vencedores:

MÍDIA DIGITAL/ON LINE

Melhor profissional do ano: Cesar Tavares (Voz do Esporte)

Melhor veículo: Portal UOL Esportes

TV

Narrador (a): Everaldo Marques (TV Globo/SporTV)

Comentarista: Alexandre Lozetti (TV Globo/SporTV)

Repórter: Eduardo Affonso (Canais ESPN)

Apresentador (a): André Rizek (TV Globo/SporTV)

RÁDIO

Narrador (a): Oscar Ulisses (Rádio CBN)

Comentarista: Cláudio Zaidan (Rádio Bandeirantes)

Repórter: Rafael Esgrilis (Rádio Energia 97 FM)

Apresentador (a): Roberto Lioi (Rádio CBN)

MÍDIA DIGITAL/ON LINE

Melhor veículo: Portal UOL Esportes / Voz do Esporte

Melhor profissional do ano: César Tavares (Voz do Esporte)

OPINIÃO – MÍDIA ESCRITA (IMPRESSA OU DIGITAL)

Melhor colunista: PVC (Portal UOL Esporte)

INTERIOR

Rádio: Rádio CBN (Ribeirão Preto)

TV: EPTV (Ribeirão Preto)

Jornal/site: A Cidade ON Ribeirão Preto

LITORAL

Rádio: Rádio Caraguá FM

TV: TV Tribuna (Santos)

Jornal/site: A Tribuna de Santos

EX- ATLETAS

Melhor Profissional do Ano: Richarlyson (TV Globo/SporTV) / Neto (TV Bandeirantes) / Casagrande (Portal UOL Esporte)

ASSESSORIA DE IMPRENSA

Melhor Profissional do Ano: Felipe Espíndola (São Paulo Futebol Clube)

DESTAQUES ESPORTIVOS DO ANO

Dorival Jr (Futebol – técnico do São Paulo Futebol Clube)

Rebeca Andrade (Ginástica Olímpica)

PRÊMIOS ESPECIAIS INDICADOS PELA DIRETORIA

TROFÉU REGIANI RITTER – Silvia Vinhas

TROFÉU ELY COIMBRA – Márcio Canuto

HONRA AO MÉRITO – 50 ANOS DE CARREIRA – Edgard de Oliveira Barros Junior, José Maria de Aquino e Joseval Peixoto.

MELHOR MATÉRIA ESCRITA (MÍDIA IMPRESSA OU PLATAFORMAS ON LINE) -Daniel Servidio com a matéria intitulada: “ A filha ou a Seleção? Como dispensa de Gabriel Magalhães reforça tabu que impacta o futebol” publicada no premierleaguebrasil

MELHOR IMAGEM DO ESPORTE EM 2023 – Miguel Schincariol/Getty Images, com foto da Comemoração do Gol de Luciano na Neo Química Arena na semifinal da Copa do Brasil.

Obs: O Prêmio Aceesp é um reconhecimento da própria categoria aos jornalistas esportivos e aos veículos de comunicação que mais se destacaram em suas áreas específicas na cobertura diária do esporte no Brasil e no mundo ao longo do ano.

