Gerson volta de suspensão e será titular no Flamengo; veja o time

O Flamengo está pronto para o duelo contra o Palmeiras, nesta quarta-feira, pelo Brasileirão. Ainda com chances de título, o Rubro-Negro contará com o retorno do volante Gerson, que foi desfalque na vitória sobre o Fortaleza. O camisa 20 será titular.

Segundo o “ge”, Gerson atuará como volante, ao lado do chileno Erick Pulgar. Com Thiago Maia suspenso, o Coringa jogará mais recuado do que vem desempenhando na temporada. A outra mudança em relação ao último jogo é a volta de Ayrton Lucas, já que Filipe Luís também é desfalque por suspensão, assim como Bruno Henrique.

Na direita, Wesley está recuperado de gastroenterite, mas será opção no banco de reservas. O técnico Tite vai manter Matheuzinho como titular. Quem também será relacionado novamente é Gabigol, recuperado de dores na coxa direita.

O provável time para quarta-feira é: Rossi; Matheuzinho, Fabricio Bruno, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Pulgar, Gerson e Arrascaeta; Luiz Araújo, Everton Cebolinha e Pedro.

Com 53 pontos, o Flamengo está na sexta colocação. O Rubro-Negro, contudo, tem um jogo a menos no Campeonato Brasileiro 2023. O Palmeiras, adversário desta quarta-feira, está na segunda colocação, com 59 pontos. As duas equipes se enfrentam no Maracanã, às 21h30 (de Brasília).

