Atlético-MG: Arena MRV terá gramado sintético em 2024

Novo estádio do Atlético-MG, a Arena MRV passará por mudança para a próxima temporada. Nesta terça-feira, o presidente do Galo, Sergio Coelho, afirmou que a casa alvinegra terá gramado sintético para 2024.

Segundo o mandatário, a escolha passa pelo piso artificial passa pela melhor exploração do local. Como a Arena MRV é um estádio multiuso, que além de jogos de futebol recebe também shows musicais e outros eventos, o gramado natural não é o mais recomendado.

“Só tem uma saída, o sintético ou híbrido, estamos estudando. Para o objetivo da arena, que é multiuso, shows, futebol tem que ser sintético, não aguenta. O anel (abertura na parte de cima da Arena) é muito fechado, então a insolação é péssima. Por mais que a gente tenha aquele equipamento (de gerar luz para o gramado) não adianta. Nós vamos colocar o sintético com absoluta certeza. Tomara que seja agora em dezembro ou janeiro, para que em fevereiro ou março já estejamos jogando com sintético”, disse Sergio Coelho no “Flow Sport Club”.

A Arena MRV tem recebido jogos desde agosto, quando o Atlético passou a utilizar o estádio. O gramado, porém, jamais esteve em plenas condições, o que tem gerado muito debate.

