Alvo do Grêmio, Deyverson faz comentário enigmático e deve sair do Cuiabá

Deyverson não deve seguir no Cuiabá na temporada de 2024. O atacante, que interessa ao Grêmio, deixou seu futuro em aberto ao fazer um comentário enigmático em uma rede social. O contrato com o clube do Mato Grosso, aliás, encerra em dezembro de 2024.

Nesta terça-feira (7), Deyverson comentou em uma postagem sobre o paraguaio Isidro Pitta na página oficial do Cuiabá. Assim que o assunto ganhou repercussão, o comentário foi apagado.

Artilheiro do time matogrossense no Campeonato Brasileiro, Deyverson pode ser envolvido em uma negociação entre o Dourado e o Grêmio. O jogador de 32 anos também atraiu o interesse de clubes estrangeiros para a próxima temporada. Mas a tendência é a de que ele continue no futebol brasileiro.