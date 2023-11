Afinal, o América já está rebaixado após a 32ª rodada ou ainda não?

Um assunto polemizou nesta terça-feira (7/11) no mundo do futebol, América já está rebaixado ou não? Afinal, os dois sites mais relevantes quando o assunto são as probabilidades discordaram nas análises. Para o Infobola, do reconhecido matemático Tristão Garcia, o Coelho Mineiro, afundado com 21 pontos, em último lugar, segue com 99% de risco de rebaixamento. Já no Departamento de Matemática da UFMG, as contas já cravam: está 100% rebaixado. Mas, afinal, está ou não? O Jogada10 explica.

O risco do América, por Infobola e UFMG

Primeiramente, os 99% do Infobola não significam que o time ainda tem 1% de chance. Na verdade, o Infobola arredonda para baixo. O Coelho tem um risco de 99,9999%, ou seja, uma chance em quase um milhão para escapar. Já a UFMG arrendonda para cima quando o índice chega a este nível. Contudo, se o torcedor do América acredita em milagre… sim, o time ainda pode escapar. Mas, para isso, precisa vencer todos os seus seis jogos que restam além de…

Bahia fazer um ponto em seis jogos!

Cruzeiro fazer dois pontos em seis jogos. E um deles tem de ser no jogo com o Goiás!

Goiás fazer no máximo quatro pontos em seis jogos!

Caso tudo dê certo, o América chegaria aos 39 pontos e 10 vitórias, deixando para três Bahia (até 38 pontos ), Cruzeiro (até 39 pontos e 9 vitórias) e Goiás (até 39 pontos e 9 vitórias).

Próximos jogos em casa (C) ou fora (F)

América (hoje com 21 pontos) – Coritiba (C), Vasco (F), Flamengo (C), Palmeiras (F), Bahia (C), Goiás (F)

Goiás (hoje com 35 pontos) – Santos (C), Atlético (F), Cruzeiro (C), Grêmio (F), Fortaleza (F), América (C)

Cruzeiro (hoje com 37 pontos) – Fortaleza (F), Coritiba (F), Vasco (C), Goiás (F), Athletico-PR (C), Botafogo (F), Palmeiras (C)

Bahia (hoje com 38 pontos) – Cuiabá (C), Athletico-PR (C), Corinthians (F), São Paulo (C), América (F), Atlético (C).

OBS: Neste momento, existem 6 times que estão com menos de 39 pontos na tabela (e que, portanto, poderiam ficar abaixo do América: Santos, Vasco, Coritiba, Goiás, Cruzeiro e Bahia. Contudo, é essencial para o Coelho que Santos e Vasco somem pontos, pois deixarão os outros rivais em pior situação, favorecendo o América. No caso do Coritiba, o Coelho já tem confronto direto e, portanto, pode ultrapassá-lo na tabela. Aliás este jogo de desesperados (O Coxa pé outro com 99,99%) é nesta quarta-feira (8/11). Mas se o Coelho empatar…

