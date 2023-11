Palmeiras defende invencibilidade de dois anos contra o Flamengo

Nesta quarta-feira (8) no Maracanã, o Palmeiras terá um desafio importantíssimo na luta pelo título brasileiro, diante do Flamengo. Mas não é só a possível liderança que está em jogo no Maracanã: o Alviverde defende ainda uma importante invencibilidade contra o Rubro-Negro. Afinal, não perde para ele há dois anos (cinco partidas).

A última vez que o Palmeiras conheceu uma derrota para o Flamengo foi em 2021, na 20ª rodada do Brasileirão, por 3 a 1. Desde então, foram cinco partidas, com duas vitórias e dois empates. Aliás, os dois triunfos foram justamente em decisões históricas de título: na Libertadores de 2021 e na Supercopa do Brasil, em janeiro deste ano.

Outro detalhe é que o Palmeiras não foi batido pelo adversário nos dois jogos que fez em 2023. Além do 4 a 3 de Brasília, há nove meses, o duelo entre os dois clubes, no Allianz Parque, pelo primeiro turno do Brasileirão, terminou em 1 a 1. Raphael Veiga, com quatro gols, é o maior goleador do confronto neste período de invencibilidade.

Com 59 pontos, o Verdão pode ultrapassar (ainda que momentaneamente) o Botafogo na liderança do Brasileirão. O Glorioso só joga na quinta-feira, diante do Grêmio, podendo assim perder a ponta para os palestrinos pela primeira vez no campeonato. A bola rola para Flamengo x Palmeiras, no Maracanã, às 21h30 desta quarta.

