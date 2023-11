Criciúma vence o rebaixado ABC e assume vice-liderança da Série B

A Série B do Campeonato Brasileiro 2023 tem um novo vice-líder. Nesta terça-feira, no encerramento da 35ª rodada, o Criciúma recebeu o ABC no Estádio Heriberto Hülse e venceu por 1 a 0. O gol da partida foi marcado pelo atacante Éder, aos 24 minutos do primeiro tempo.

Com o resultado, o Tigre chegou aos 60 pontos e pulou para a segunda colocação. O clube de Santa Catarina, que começou a rodada na quarta posição, estava fora do G4 momentaneamente com os resultados antes de sua partida. O ABC, por sua vez, que já está rebaixado para a Série C, segue na lanterna, com 21 pontos.

Primeiro tempo

Jogando em casa, o Criciúma se lançou ao ataque no início em busca da vitória. O Tigre conseguiu abrir o placar aos 24 minutos, com o artilheiro Éder. Após lançamento de Fellipe Mateus, Rodrigo ajeitou para o camisa 23, que ajeitou e finalizou forte. O chute saiu cruzado, rasteiro e entrou no canto de Michael.

Segundo tempo

Na etapa final, o Criciúma continuou melhor, mas com menos ímpeto de buscar o gol. O time de Cláudio Tencati até criou boas chances, chegando a colocar uma bola na trave e vendo o ABC evitar um gol em cima da linha, mas com o pé um pouco mais no freio. No fim, a equipe de Natal até tentou sair um pouco mais para o jogo, mas não levou tanto perigo.

E agora?

Criciúma e ABC voltam a campo na próxima terça-feira, mais uma vez pela Série B. O Tigre encara o Guarani, fora de casa, enquanto o Elefante tem compromisso com o Juventude, em casa.

