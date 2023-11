Real Madrid x Braga: onde assistir, escalações, arbitragem

Líder do Grupo C com campanha 100%, o Real Madrid tem tudo para garantir, antecipadamente, a classificação para as oitavas de final da Liga dos Campeões. Afinal, enfrenta o Sporting de Braga no Santiago Bernabéu, às 17h (de Brasília) desta quarta-feira (8/11), pela quarta rodada. E se vencer, confira presença na próxima fase, restando ainda duas rodadas para o término da fase de grupos.

Já o Braga vai para o desespero. Com três pontos, precisa pontuar. Ou corre o risco de fechar a rodada quase eliminado, pois o Napoli (seis pontos) enfrenta o lanterna Union Berlin (zero) também nesta quarta e tem tudo para vencer o jogo.

Onde assistir

O jogo entre Real Madrid e Braga terá transmissão da TNT e da HBO Max.

Como está o Real Madrid

Com ampla vantagem na tabela, a confiança pela vitória contra o rival no turno e jogando em casa, Carlo Ancelotti pode se dar ao luxo de poupar alguns de seus astros. Aliás, é quase certo que sensação Bellingham deve ficar no banco, pois saiu machucado na rodada passada do Espanhol. Embora nao seja nada grave, é bem provável que o treinador lance mão de Rodrygo formando o trio de frente com Vini Jr e Joselu.

Como está o Braga

O Braga tem todo elenco apto para a partida. Mas isso não significará que o time buscará o ataque contra um rival poderosíssimo fora de casa. Exemplo maior está na coletivas do treinadro |Arthur Jorge, indicando que, mesmo precisando somar pontos, vai artmar uma treetranca:

“Somar pontos seria perfeito, mas temos de olhar para realidade e reconhecer que teremos pela frente um adversário difícil. É sempre possível vencer no futebol. Mas vamos ter um jogo de extrema exigência defensiva”, disse Arthur Jorge, que deve trabalhar com dois volantes, laterais que nao vão avançar. Assim, toda aposta ofensiva será em eventuais avanços de Ricardo Horta ou de Bruma para encostar no atacante Banza.

REAL MADRID X SPORTING DE BRAGA

Liga dos Campeões – 4ª rodada do Grupo C

Data e Horário: 8/11/2023

Local: Santiago Bernabéu, Madrid (ESP)

REAL MADRID: Kepa; Carvajal, Rudiger, Alaba e Mendy; Valverde, Camavinga, e Kroos; Rodrygo, Joselu e Vinicius Júnior. Técnico: Carlo Ancelotti

BRAGA: Matheus; Josafat Mendes, João Fonte, Niakaté e Borja; Al-Musrati e Zalazar; Djalo, Ricardo Horta e Bruma; Banza. Técnico: Artur Jorge

Árbitro: Halil Umut Meler (TUR)

Auxiliares: Mustafa Emre Eyisoy e Kerem Ersoy (TUR)

VAR: Massimiliano Irrati (ITA)

