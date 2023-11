Renato Augusto treina com proteção no ombro no Corinthians

Renato Augusto participou do treino desta terça-feira à tarde no CT Joaquim Grava com uma proteção no ombro. Foi a primeira atividade na semana após a derrota para o Red Bull Bragantino no último domingo. Na ocasião, o jogador saiu com o ombro esquerdo imobilizado e preocupou a comissão técnica.

O meio-campista realiza tratamento após ter dito que “sentiu um estalo” no momento em que levou uma pancada. Por este motivo, saiu do Estádio Nabi Abi Chedid com uma tipoia.

Nesta terça, Renato Augusto treinou com uma proteção por baixo da camisa para estabilizar o ombro. De acordo com o clube, o elenco trabalhou posse de bola em espaço reduzido, seguido da primeira atividade tática de olho no Atlético-MG.

Na última segunda-feira, os titulares ficaram na parte interna do CT para um treino regenerativo, enquanto os reservas foram ao gramado.