Ancelotti comenta declaração de Puyol sobre Vini Jr: ‘Ele faz a diferença para nós’

O técnico Carlo Ancelotti, do Real Madrid, respondeu as declarações de Carles Puyol sobre Vini Jr. O ídolo do Barcelona comentou recentemente sobre o comportamento do brasileiro em campo e disse que gostaria de conversar com o camisa 7.

“Se o Puyol, que tem muita experiência, quer falar com o Vinícius, que fale pessoalmente com ele. Acredito que o Vini segue fazendo a diferença e isso é o que nós pensamos. Depois, que ele tenha que melhorar a sua atitude em algumas circunstâncias, pode ser que sim, mas nós pensamos que ele melhorou muito e segue melhorando. Estamos felizes com ele, com o que ele faz em campo, que é jogar futebol, e tentar fazer o melhor. Nos últimos dois jogos ele esteve descolocado em alguns momentos, mas seguir dizendo que é por sua atitude não é verdade porque sua atitude melhorou muito comparando com os anos passados”, disse Ancelotti.

Nos últimos dias, o comportamento de Vini voltou a ser tema de discussão na Espanha, especialmente após uma forte discussão com o goleiro Dimitrievski, do Rayo Vallecano. Puyol afirmou que o brasileiro teria um reconhecimento maior se agisse de maneira diferente em determinados momentos.

“Vinicius é um grande jogador de futebol, faz diferença e deve ser admirado em todos os campos. Grandes jogadores chegaram ao Camp Nou e, apesar de rivais, são admirados por serem grandes jogadores. Eu adoraria conversar com ele como colega de profissão e dizer o que penso e sinto por ele. Se ele mudasse de atitude, teria mais reconhecimento. Se eu falasse com ele, diria o que penso dele”, disse Puyol.

