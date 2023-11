Real Sociedad x Benfica: onde assistir, escalações, arbitragem

Uma das surpresas da fase de grupos da Liga dos Campeões, a Real Sociedad recebe o Benfica nesta quarta-feira (8/11) pelo Grupo D. Neste jogo às 14h45 (de Brasília) no Anoeta, em San Sebástian, uma vitória, associada ao triunfo da Inter de Milão sobre o Red Bull Salzburg, no outro jogo da rodada, garantirá ao time do País Basco da Espanha a classificação às oitavas de final.

Para o Benfica, é tudo ou nada. O time perdeu seus três jogos (incluindo para a Sociedad em casa). Na lanterna com zero ponto, já sabe: e uma nova derrota pode significar a eliminação. Neste grupo, Sociedad e Inter de Milão estão com sete pontos; o Salzburg tem três pontos.

Veja aqui a tabela de classificação da Champions

Onde assistir

A TNT e o HBO Max transmitem a partir das 14h45 (de Brasília).

Como está a Real Sociedad

Sem Hamari Traoré, o técnico Imanol Alguacil vai optar por Elustondo em seu lugar na defesa. Já do meio de campo para a frente, entra a força máxima, com Kubo, Oyarzabal e Barrenetxea formando mais uma vez o trio de ataque. Apesar da formação ofensiva, Alguacil disse que a Real será bastabnte cautelosa e focada na marcação.

“Tenho estudado muito o Benfica e vi que ele mudou o esquema tático. Respeitamos muito rival, é um grande campeão, conta com jogadores excepcionais como Dí Maria. Além disso, entrarará com sede de vingança pela derrota pra nós em Portugal. Nada será fácil”, disse o técnico.

Como está o Benfica

Os tropeços no Português e a péssima campanha da Champions faz o treinador Roger Schmidt ser muito questionado pela imprensa e torcida. E ele sabe que tem dias decisivos, pois além deste jogo pela Champions, no fim de semana enfrentará o Sporting, no dérbi lisboeta e que valerá a liderança da Liga Portuguesa.

Mas o técnicos tem desfalques importantes: Bernat, Kokcu, Bah e David Neres estão machucados e vetados. Para tentar dar força defensiva, sua aposta será num trio de zagueiros, com Otamendi, António Silva e Morato. Ou tirar este último e lançar Chiquinho. Assim pode liberar os laterais e usar três homens de frente: Rafa Silva, Arthur Cabral e Di María.

REAL SOCIEDAD X BENFICA

Liga dos Campeões – 4ª rodada do Grupo D

Data e horário: 8/11/2023, 14h45 (de Brasília)

Local: Anoeta, San Sebástian (ESP)

REAL SOCIEDAD: Remiro; Elustondo, Zubeldia, Le Normand e Muñóz; Méndez, Zubimendi e Merino; Kubo, Oyarzabal e Barrenetxea. Técnico: Imanol Alguacil

BENFICA: Trubin; Chiquinho (Morato) António Silva, Otamendi e Jurasek; João Neves, João Mário e Aursnes; Silva, Cabral e Di Maria. Técnico : Roger Schmidt

Árbitro: Anthony Taylor (ING)

Auxiliares: Gary Beswick e Adam Nunn (ING)

VAR: Robert Jones (ENG)

