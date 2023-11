Athletico x Fortaleza: onde assistir, escalações e arbitragem

Nesta quarta-feira (8), o Athletico Paranaense recebe o Fortaleza pela 33ª rodada do Brasileirão, às 20h, na Ligga Arena, em Curitiba. Os rubro-negros tentam se reaproximar da zona de classificação à Libertadores, já que estão em sétimo lugar, com 49 pontos. Por outro lado, o Fortaleza tem 42, em nono lugar, já com poucas chances de classificação.

Como chega o Athletico

A equipe do técnico Wesley Carvalho deverá ter muitas mudanças nesta quarta. Diante do Fortaleza, o treinador do Athletico será obrigado a mexer em todos os setores, por lesões ou suspensões. Sem dois zagueiros, o técnico pode até fazer alterações táticas na equipe. Kaíque Rocha está machucado, enquanto Cacá cumpre suspensão. Dessa forma, Matheus Felipe começa jogando, com Fernandinho ficando na zaga. Fica, entretanto, a indefinição se Hugo Moura ou Alex Santana começa no meio-campo. Na esquerda, Cuello substitui o suspenso Esquivel, enquanto William Bigode deve ser a novidade em lugar de Pablo, fora de combate.

Como chega o Fortaleza

Se o Furacão terá várias baixas, este não é o caso do Leão. A equipe só deverá não contar com o atacante argentino Machuca, suspenso. Por outro lado, o volante Calebe volta a ficar à disposição. De resto, o técnico Juan Pablo Vojvoda volta a ter seu time com praticamente força máxima para o duelo, em que tenta quebrar uma série de três derrotas consecutivas dentro do Brasileirão. A última delas foi em casa, no último domingo, diante do Flamengo.

ATHLETICO x FORTALEZA

33ª rodada do Campeonato Brasileiro Série A

Data e horário: 08/11/2023, às 20h

Local: Ligga Arena, em Curitiba (PR)

ATHLETICO: Bento; Matheus Felipe, Fernandinho e Thiago Heleno; Cuello, Erick, Hugo Moura (Alex Santana) e Canobbio; Zapelli, Vitor Bueno e Willian Bigode (Rômulo). Técnico: Wesley Coelho.

FORTALEZA: João Ricardo; Tinga, Brítez, Titi e Bruno Pacheco; Caio Alexandre, Zé Welison e Pochettino; Marinho, Lucero e Guilherme. Técnico: Juan Pablo Vojvoda.

Árbitro: Raphael Claus (FIFA-SP)

Assistentes: Neuza Inês Back (FIFA-SP) e Evandro de Melo Lima (SP)

VAR: Luiz Alexandre Fernandes (PR)

