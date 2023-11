Flamengo e Palmeiras reacendem rivalidade em jogo decisivo pelo Brasileirão

Donos dos maiores investimentos do futebol brasileiro, Flamengo e Palmeiras construíram uma rivalidade expressiva nos últimos anos. As equipes prometem reacender este antagonismo e protagonizar mais um duelo emocionante. Afinal, se enfrentam nesta quarta-feira (8), às 21h30, no Maracanã, pela 33ª rodada do Brasileirão.

Rubro-negros e, principalmente, alviverdes estão na cola do Botafogo, líder do campeonato. Portanto, o confronto é importante para as pretensões de ambos os lados.

O Flamengo aparece com seis pontos de desvantagem em relação ao time paulista e pode reduzir a distância. O Palmeiras, que tem um jogo a mais do que a dupla carioca, alcança a liderança do Brasileirão se pontuar no Rio de Janeiro. Mas o objetivo é claro: somar os três pontos fora de casa.

Não é a primeira vez que Flamengo e Palmeiras disputam uma rodada emocionante no Brasileirão. Afinal, protagonizam duelos eletrizantes no campeonato desde 2016, quando ambos brigaram pelo título da competição.

LEIA MAIS: Marcos Braz fala sobre possível troca de Gabigol por Antony: ‘Chance zero’

Relembre jogos marcantes do Brasileirão

14/09/2016 – Pal 1×1 Fla

Comandados por Zé Ricardo, os jogadores rubro-negros estavam logo atrás do clube alviverde e precisavam vencer para chegar na primeira colocação do campeonato. O Palmeiras, por outro lado, queria uma vitória dentro de casa diante do segundo colocado para se distanciar na liderança da competição. O Flamengo marcou com Alan Patrick no começo do segundo tempo, mas acabou sofrendo um gol de empate no fim do jogo após uma bela jogada de Gabriel Jesus.

19/07/2017 – Fla 2×2 Pal

A equipe rubro-negra buscava um triunfo diante do time alviverde para encostar nas primeiras colocações do Brasileirão. Aos 26 minutos do segundo tempo, Geovânio acabou sendo derrubado dentro da área. Assim, Diego Ribas desperdiçou uma cobrança de pênalti e inviabilizou uma possível vitória flamenguista.

27/10/2018 – Fla 1×1 Pal

O Flamengo novamente estava na cola do Palmeiras, líder do Brasileirão. A equipe alviverde marcou com Dudu no começo do segundo tempo. No entanto, Marcelo Moreno deixou tudo igual no Maracanã. No fim do jogo, Lucas Paquetá recebeu sozinho na área e chutou por cima, impedindo uma possível arrancada do clube rubro-negro no campeonato.

21/08/2022 – Pal 1×1 Fla

O Flamengo entrou com um time reserva no Allianz Parque e conseguiu fazer um jogo duro diante do Palmeiras, líder do Brasileirão. A equipe rubro-negra marcou com Victor Hugo de cabeça, mas sofreu um belo chute de Raphael Veiga de fora da área.

Mais uma decisão

Flamengo e Palmeiras disputam mais um confronto decisivo na temporada. Em 2023, os times tropeçaram na Libertadores e na Copa do Brasil, mas ainda estão vivos na disputa pelo título do Brasileirão.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.