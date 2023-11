Veiga e Endrick não devem perder jogos do Brasileiro por causa da Seleção

O torcedor do Palmeiras celebrou, na última segunda-feira (6), a convocação de dois jogadores para a Seleção Brasileira. Afinal, o meia Raphael Veiga e o atacante Endrick foram lembrados por Fernando Diniz e vão defender a Canarinho, na próxima Data-Fifa. Contudo, também veio a preocupação. Afinal, os dois atletas vão desfalcar o Verdão no Campeonato Brasileiro?

A resposta é: Não! Veiga e Endrick não serão baixas para o Palmeiras em nenhuma rodada. Isso porque, a exemplo do que tem ocorrido, o Brasileirão será paralisado para a disputa das Eliminatórias. O Brasil encara a Colômbia, fora de casa, dia 16 de novembro, e depois enfrenta a Argentina, no Maracanã, no dia 21.

A CBF utilizou os três dias após esta Data-Fifa para remanejar partidas atrasadas do Campeonato Brasileiro. Visto que o Verdão não tem jogo algum para ”pagar”, a equipe de Abel Ferreira só volta a campo no dia 25, contra o Fortaleza, fora de casa.

Como o jogo diante da Argentina, no dia 21, ocorre no Maracanã, Raphael Veiga e Endrick também não devem sofrer desgastes com a viagem de volta para São Paulo. Assim, a expectativa é a de que a dupla alviverde seja titular contra o Fortaleza, no retorno da Data-Fifa.

Aliás, Veiga e Endrick se tornaram os destaques ofensivos do Palmeiras nesta arrancada no Brasileirão. No sábado, o Verdão venceu o Athletico-PR por 1 a 0, com gol do atacante e assistência do meia. Assim, ambos têm papel fundamental nesta reta final do campeonato em que o Alviverde luta pelo bicampeonato.

