Santos sofre com lesões musculares em reta final de Brasileiro

O Santos viu um grande rival crescer durante sua luta contra o rebaixamento no Campeonato Brasileiro: as lesões. O Peixe perdeu três jogadores importantes para a reta final da competição e liga um alerta dentro do clube. Afinal, os jogadores vêm se desgastando além do limite em partidas cruciais contra o descenso.

Na última segunda-feira (06), o Santos perdeu o atacante Soteldo, que foi diagnosticado com um edema muscular na coxa esquerda. Aliás, o venezuelano vinha jogando no sacrifício para ajudar o Peixe na luta contra o rebaixamento. Contudo, ele não resistiu ao desgaste no duelo contra o Cuiabá e acabou se lesionando.

Recentemente, o técnico Marcelo Fernandes também perdeu um dos pilares de seu sistema defensivo. O zagueiro João Basso teve uma grave lesão na coxa e nem sequer deve jogar mais nesta temporada. Por fim, na mesma semana, o lateral-esquerdo Dodô também virou desfalque. Com um trauma no joelho, o jogador novamente não está à disposição.

Nenhum desses três jogadores deve enfrentar o Goiás, nesta quinta-feira (09), às 19h, na Serrinha, pela 33ª rodada. Mendoza, Kevyson e Messias devem ser os substitutos respectivos do trio. Contudo, o Alvinegro Praiano liga o alerta para não perder mais nenhum jogador nesta reta final de competição.

Com diversos problemas físicos, o Peixe está em 14º lugar na tabela de classificação do Brasileirão. O Peixe tem 38 pontos e está com apenas um a mais do que o Cruzeiro, o primeiro da zona de rebaixamento.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.