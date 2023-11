São Paulo monitora Mastriani, mas excesso de estrangeiros atrapalha

Um dos principais objetivos do São Paulo na próxima janela de transferência, é encontrar um reserva imediato para Calleri. O argentino passou por uma cirurgia no tornozelo direito e, desde então, o Tricolor sofre para achar um substituto. Assim, o clube vem monitorando o mercado, mas a procura vem esbarrando no excesso de estrangeiros no grupo.

Nos últimos meses, a diretoria são-paulina passou a observar o uruguaio Mastriani, artilheiro da Copa Sul-Americana, com nove gols, pelo América-MG. Contudo, como possui nove gringos no elenco, o São Paulo entende que ir atrás do centroavante do Coelho seria um grande impasse.

Desde o meio do ano, a CBF alterou a regra e passou a permitir até sete estrangeiros relacionados por partida. Neste momento, o São Paulo conta com Calleri, Arboleda, James Rodriguez, Galoppo, Ferraresi, Gabriel Neves, Jhegson Mendéz, Michel Araújo e Alan Franco. O Tricolor não pretende se desfazer de nenhum de seus gringos, a não ser Mendéz, que perdeu espaço com Dorival e está na lista de negociáveis.

São Paulo vê escassez para a posição

No Brasil, o clube vê uma escassez de jogadores com potencial para ser substituto de Calleri. Os grandes nomes ou têm um valor de mercado muito alto ou não deixariam seus clubes. As opções caseiras são renovar com Erison, que mal jogou em 2023 e Talles Wander, do sub-20, que não tem experiência no profissional.

O São Paulo ainda vai decidir o que fazer no seu sistema ofensivo. David e Erison vem alternando como centroavante na reta final de temporada. Contudo, nenhum ainda mostrou uma grande atuação no setor.

