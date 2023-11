Corinthians começa a ficar insatisfeito com desempenho de Rojas

O Corinthians começou a expor insatisfação com Matías Rojas. O Timão se mostra preocupado com o desempenho do paraguaio, após um grande investimento feito pelo jogador. Em quatro meses no clube, o meio-campista ainda não conseguiu mostrar um bom futebol e vem gerando dúvidas na diretoria, comissão técnica e torcedores.

O atleta chegou ao Corinthians com contrato de quatro anos, depois de terminar seu vínculo com o Racing (ARG), e custa cerca de R$ 1 milhão por mês ao clube alvinegro. Contudo, seu futuro dentro do Parque São Jorge já começa a ser ameaçado.

Internamente, o técnico Mano Menezes se mostrou bastante incomodado com o desempenho de Rojas nos jogos. Além disso, outros membros da comissão técnica, dirigentes e até companheiros de equipe vêm estranhando o futebol apresentado pelo paraguaio. Apesar de ter uma participação satisfatória nos treinamentos, o jogador vem decepcionando em partidas do Timão.

Aliás, a postura do jogador em campo incomoda bastante. A avaliação é de que Rojas atua de forma displicente em campo e não entende o futebol coletivo. O paraguaio disputou 18 jogos com a camisa do Corinthians, sendo 11 como titular. O atleta é responsável por duas assistências e não marcou nenhum gol.

Apesar do incômodo, Mano Menezes ainda tenta contornar a situação e respaldar o jogador.

“A gente já abordou um pouco sobre isso (Rojas). Acho que o momento é inadequado, porque é em cima de uma derrota e vai ficar parecendo que estamos transferindo para o Matías (Rojas) a responsabilidade por não conseguirmos vencer, e eu não acho isso justo. Já falamos, você precisa entender a característica de cada um”, disse Mano, em Bragança Paulista.

