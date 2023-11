Antes de demissão, técnico chama Benzema de ʽpreguiçosoʼ

O clima azedou de vez no Al-Ittihad. Assim, segundo o jornal saudita “Al-Riyadiah”, após a derrota para o Al Quwa Al Jawiya por 2 a 0, do Iraque, pela Champions League Asiática, na última segunda-feira (6), o técnico Nuno Espírito Santo discutiu com o centroavante Benzema. O comandante português levaria a pior na queda de braço e seria demitido na terça-feira (7).

Segundo a publicação, Espírito Santo, ainda no vestiário, se dirigiu a Benzema e disparou.

“Você é, sobretudo, um grande jogador. Mas tem preguiça de pressionar o adversário”, observou o ex-treinador do escrete saudita.

Irritado ao ouvir estas palavras do português, Benzema retrucou.

“Não fale comigo. Fale para o grupo inteiro”, exigiu.

Espírito Santos teve direito a uma réplica.

“Você é uma referência. Tem de liderar os outros jogadores e dar o exemplo.

Benzema, antes da discussão, não estava feliz com o treinador e teria ido reclamar à diretoria do clube da Arábia Saudita.

Com o português, agora livre no mercado, o Al-Ittihad conquistou o último Campeonato Saudita. Nesta temporada, no entanto, o time do centroavante francês ocupa apenas a sexta posição, com 21 pontos.

