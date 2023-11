Da alta eficiência à má fase: as quedas de Eduardo e Tiquinho no Botafogo

O excelente primeiro turno do Botafogo no Brasileirão passou diretamente pelos pés de Eduardo e Tiquinho Soares. Com 18 gols e oito assistências, a dupla foi a mais eficiente ofensivamente da competição e se tornou decisiva para a liderança isolada. No entanto, a fase mudou. Tanto o meia quanto o atacante vem rendendo abaixo do esperado no difícil momento que vive o Glorioso.

Os números são bastante claros: com 12 partidas disputadas, até aqui, no segundo turno, Eduardo e Tiquinho participaram de apenas cinco gols da equipe. O camisa 33 ate marcou na derrota de virada para o Palmeiras, na semana passada, mas talvez seja o jogador mais criticado pela pouca intensidade e falta de criatividade no setor. Já o artilheiro do Brasileirão não balança as redes há três rodadas e foi muito mal no clássico contra o Vasco, na última segunda-feira, em São Januário.

No primeiro turno:

Eduardo: 4 gols e 4 assistências

Tiquinho: 14 gols e 4 assistências

Segundo turno (68% disputado):

Eduardo 1 gol e 1 assistência

Tiquinho: 3 gols e 0 assistência

Contra o Grêmio, na próxima rodada, Tiquinho não joga, aliás. Está suspenso pelo terceiro cartão amarelo e deve ser substituído por Diego Costa. Por conta da fase pouco eficiente, o camisa 9 pode ser ultrapassado por Paulinho no topo da artilharia. Ambos, afinal, tem 16 gols.

