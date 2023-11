Palmeiras tenta voltar a vencer no Maracanã após quase três anos

O Palmeiras encara o Flamengo nesta quarta-feira (08), às 21h30, no Maracanã, pela 33° rodada do Campeonato Brasileiro. Um triunfo pode colocar o time de Abel Ferreira na liderança da competição, ultrapassando o Botafogo. Contudo, para isso, o Verdão precisa voltar a vencer no E

stádio Mário Filho, após quase três anos.

A última vez que o Palmeiras venceu uma partida no Maracanã, aconteceu na final da Libertadores de 2020, contra o Santos. Por conta da pandemia, a grande decisão aconteceu em janeiro de 2021. Na ocasião, o Verdão bateu o Peixe por 1 a 0, com gol de Breno Lopes. Desde então, o Alviverde atuou mais seis vezes no estádio e não saiu com os três pontos em nenhuma oportunidade. No período, o time enfrentou Vasco (um empate), Flamengo (um empate e uma derrota) e Fluminense (um empate e duas derrotas).

Aliás, se contarmos a última vez que o Verdão venceu como visitante, aconteceu há muito mais tempo. Afinal, a final da Libertadores era campo neutro. Assim, o último triunfo aconteceu em 2017, quando o Palmeiras venceu o Fluminense por 1 a 0.

Por outro lado, a última vez que o Palmeiras superou o Flamengo fora de casa, foi em 2015. Na última rodada desta edição do Campeonato Brasileiro, a equipe comandada por Marcelo Oliveira, recém campeã da Copa do Brasil, ganhou de 2 a 1.

Agora, o Verdão entra em campo para voltar a ter uma vitória marcante no Maracanã. Empatado com o Botafogo com 59 pontos, o time de Abel Ferreira pode dar um passo gigantesco rumo ao bicampeonato nacional.

Mais uma decisão

Palmeiras e Flamengo disputam mais um confronto decisivo na temporada. Em 2023, os times se enfrentaram na final da Supercopa do Brasil, onde o Verdão levou a melhor.

