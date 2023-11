Renato despista, mas Grêmio deve repetir time contra o Botafogo

O Grêmio intensifica a preparação para o jogo contra o Botafogo, na quinta-feira (9), às 20h, em São Januário, pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro. Aliás, a tendência, pelas atividades no CT Luiz Carvalho, é a de que o técnico Renato Portaluppi mantenha a base que venceu o Bahia, em Porto Alegre, por 1 a 0. Assim, a expectativa é de poucas mudanças ou até mesmo nenhuma na escalação.

A partida ganha contornos de decisão internamente no Tricolor Gaúcho. Afinal, o time vem de quatro vitórias consecutivas na Série A, deu arrancada na tabela e aparece em quarto lugar, com 56 pontos. São apenas três de distância, por sinal, do líder alvinegro, justamente o próximo adversário na competição. Por isso, o sonho do título ainda segue vivo, apesar de o cenário ser tratado com cautela por parte da comissão.

Além disso, o Grêmio tem quatro retornos na relação para pegar o Botafogo, no Rio de Janeiro. Nathan e Iturbe vinham sendo desfalques por casos de problema muscular. No entanto, já estão recuperados e liberados pelo departamento médico do clube. Enquanto Gustavo Martins e Ronald, que estavam junto à delegação do Brasil no Pan-Americano do Chile, também estão de volta. Porém, o quarteto tende a iniciar apenas como opções no banco.

O provável Grêmio tem Gabriel Grando; Bruno Alves, Bruno Uvini, Kannemann; João Pedro, Villasanti, Felipe Carballo e Reinaldo; Cristaldo, Suárez e João Pedro Galvão.

