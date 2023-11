Pato volta a ser relacionado no São Paulo após quatro jogos

O São Paulo encara o RB Bragantino nesta quarta-feira (08), às 20h, na Vila Belmiro, pela 33° rodada do Campeonato Brasileiro. Para o embate, o técnico Dorival Júnior preparou uma grande novidade no banco de reservas. Afinal, o atacante Alexandre Pato foi relacionado para o confronto, após quatro jogos fora.

Pato não aparecia na lista de convocados do São Paulo desde a partida contra o Goiás, em 18 de outubro. O atacante ficou fora dos jogos contra Grêmio, Palmeiras, Athletico Paranaense e Cruzeiro. O sumiço do atacante dá sinais de que ele não deve ficar no Morumbi na próxima temporada.

Entretanto, o atacante está com o elenco são-paulino na cidade de Santos desde a noite de terça, quando o time chegou na Baixada Santista e iniciou o período de concentração. Assim, Pato também entra no ‘período de testes’ promovido por Dorival Júnior nesta reta final de ano.

O treinador vem procurando um substituto para Calleri, que operou o tornozelo direito e só retornará no ano que vem. Até aqui, Dorival testou Erison e David como referências no setor ofensivo. Contudo, o camisa 12 busca ser mais uma opção para o técnico e tenta convencer a diretoria de que pode permanecer no Tricolor Paulista.

Desde maio no clube, Pato atuou em 10 partidas e anotou dois gols. Aliás, a última vez que o atacante esteve em campo foi em 20 de setembro, na derrota por 2 a 1 para o Fortaleza, pelo Brasileirão. Contudo, atuou apenas 10 minutos. Agora, espera ter mais tempo em campo para mostrar seu futebol.

