Fluminense quer renovar contrato de Fernando Diniz

O Fluminense está bem satisfeito com Fernando Diniz e quer uma renovação de contrato. Depois do título da Libertadores no Maracanã, os dirigentes tricolores planejam oferecer ao técnico uma prolongação de vínculo até dezembro de 2025. A informação é do site “ge”.

Renovação de Diniz

O contrato do treinador atualmente é válido até o fim de 2024. No entanto, os dirigentes tricolores querem estender este vínculo por mais tempo. Assim, Mário Bittencourt espera resolver as questões burocráticas em dezembro deste ano. A expectativa do clube é por um acordo.

O treinador atualmente é comandante do Fluminense e da Seleção Brasileira. No entanto, isso não é problema para os dirigentes tricolores. A ideia é que Fernando Diniz assuma os dois cargos até metade do ano que vem e, depois, concentre seus esforços apenas no clube carioca.

Ídolo do Fluminense

Fernando Diniz entrou para história do Fluminense depois do título da Libertadores. O treinador teve uma primeira passagem apagada pelo clube, mas retornou para trazer uma conquista inédita para instituição. A expectativa é que ele permaneça nas Laranjeiras por muitos anos.

O Tricolor está na oitava colocação do Brasileirão, com 45 pontos. O time já está classificado para Libertadores e não tem grandes ambições no campeonato. Assim, o treinador busca preparar os jogadores tricolores para disputa do Mundial de Clubes, que acontece em dezembro.