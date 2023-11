João Paulo vê duelo contra o Goiás como ‘jogo-chave’ para o Santos

O Santos se prepara para encarar o Goiás, nesta quinta-feira (09), às 19h, na Serrinha, pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida ganhou tons decisivos, já que as duas equipes brigam diretamente contra o rebaixamento na competição. O Peixe tem 38 pontos e está na 14° colocação, enquanto o Esmeraldino é o 18°, com 35 pontos.

A delegação santista chegou em Goiânia na noite desta terça-feira (07) para o duelo e o goleiro João Paulo falou sobre o confronto que é considerado “chave” para a equipe.

“Esperamos fazer uma grande partida e conquistar pontos. Vamos em busca dos três pontos, que são muito importantes para nós. Consideramos esse jogo como chave, como uma decisão, uma oportunidade de sairmos dessa situação”, disse o goleiro.

O arqueiro também foi questionado sobre a equipe estar oscilando, já que venceu jogos importantes fora, mas perdeu pontos em casa. João Paulo admitiu um resultado frustrante contra o Cuiabá, mas ressaltou a importância de sempre somar pontos.

“Estamos trabalhando intensamente, sabemos que os torcedores esperavam uma vitória, mas infelizmente ela não veio. Estamos focados em somar pontos a cada rodada, e vamos conseguir fazer isso”, concluiu João Paulo.

Santos com João Paulo, mas sem jogadores importantes

O Peixe está em 14º lugar na tabela de classificação do Brasileirão. A equipe tem 38 pontos e está com apenas um a mais do que o Cruzeiro, o primeiro da zona de rebaixamento. Aliás, para a partida, o técnico Marcelo Fernandes não poderá contar com o atacante Soteldo e o lateral-esquerdo Dodô, machucados.

