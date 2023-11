Justiça de SP encontra somente R$ 18 mil na conta de Ronaldo Fenômeno

O ex-jogador e empresário Ronaldo Fenômeno é alvo de uma ação. No entanto, ao tentar bloquear R$ 1 milhão em ativos financeiros, a Justiça de São Paulo encontrou apenas R$ 18 mil nas contas do ex-centroavante.

O gestor da SAF do Cruzeiro, aliás, teve suas contas bloqueadas em março de 2023, após ação de cobrança de um fundo de investimentos contra a empresa LIV Drinks, da qual Ronaldo é dono de 25%. A companhia é cobrada em R$ 640 mil. O processo, no entanto, teve início em 2018, o que justifica a quantia milionária.

De acordo com o desembargador Heraldo de Oliveira, ficou demonstrado a “confusão patrimonial e o desvio de finalidade” de empresas para “frustrar o pagamento das obrigações assumidas pelos devedores”. Com isso, após a empresa de bebidas ser condenada a pagar a dívida, a Justiça concluiu no bloqueio de contas de Ronaldo e outros sócios.

Aliás, no caso de Ronaldo Fenômeno, as cobranças atingiram outras empresas do ex-atleta, entre elas o Grupo R9, que ele usa para agenciar atletas e dar consultorias. Curiosamente, nas firmas, nenhum centavo foi encontrado. Portanto, o valor de R$ 18.497,66 estavam nas contas do CPF de Ronaldo.

Ronaldo alegou à Justiça que a condenação não transitou em julgado, portanto, não é definitiva e deve ser adiada até se esgotarem os recursos. A defesa do jogador, aliás, solicitou que o processo tramitasse em sigilo, afinal, trata-se de uma “figura pública”.

Recentemente, Ronaldo comprou a SAF do Cruzeiro por R$ 400 milhões. Na negociação, o ex-atleta precisa fazer repasses de até R$ 682 milhões em 18 anos para pagamento de dívidas.

