Torcedores do Botafogo vão à porta do CT: ‘Lutem por nós’

Um grupo de torcedores do Botafogo esteve na porta do CT do Espaço Lonier, nesta quarta-feira (8), para cobrar melhores resultados. Dentro do local, o técnico Lucio Flavio comandava o último treino antes do confronto contra o Grêmio, na quinta-feira (9), em São Januário.

Além de gritos de cobrança, alvinegros levaram cartazes pedindo raça aos jogadores. Alguns citaram a grande atuação do Glorioso no primeiro turno, em reclamação ao desempenho no segundo. Um dos muros do local foi pichado: “Lutem por nós – 8 finais”.

A equipe de Lucio Flavio, que vem de três derrotas seguidas, não vence há quatro rodadas. Assim, sem poder jogar em sua casa, o Estádio Nilton Santos, que recebe um show nos próximos dias, a equipe carioca mandará a partida contra o Grêmio no estádio do Vasco.

O confronto contra o Imortal é de extrema importância para o Botafogo, afinal, o time de Renato Gaúcho é o quarto colocado, com 56 pontos. O Alvinegro é o líder, com 59.

Antes de entrarem em campo, os jogadores do Botafogo estarão de olho em um grande confronto nesta quarta-feira, afinal, Flamengo e Palmeiras se enfrentam no Maracanã, às 21h30. O rival é sexto colocado, com 53 pontos. No entanto, o Verdão, na segunda posição, está empatado com o Glorioso, mas com um jogo a mais.

