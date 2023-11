Corinthians tem jejum de quatro anos para quebrar contra o Atlético-MG

O Corinthians encara o Atlético-MG, nesta quinta-feira (09), às 19h, na Neo Química Arena, pela 33° rodada do Campeonato Brasileiro. O Timão tenta se afastar de vez da zona de rebaixamento, mas, para isso, precisa quebrar um jejum. Afinal, o Alvinegro do Parque São Jorge perdeu as últimas três vezes para o Galo, quando jogou em Itaquera, pelo torneio de pontos corridos.

As últimas três vezes que Corinthians e Atlético se enfrentaram na Neo Química Arena, pelo Campeonato Brasileiro, o Galo saiu vitorioso em todas as oportunidades. A última vez que o Timão saiu com os três pontos aconteceu em 2019. Na ocasião, o time do Parque São Jorge venceu com gol de Gustavo.

Desde então, o Galo começou uma supremacia. Em 2020 e 2021, o Atlético-MG venceu duas vezes por 2 a 1. Já no ano passado, nova vitória da equipe mineira, desta vez por 1 a 0, com gol de Vargas, batendo pênalti.

Contudo, a última partida na Neo Química Arena, teve vitória corintiana. O Timão bateu o Galo por 2 a 0, no jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil deste ano. O resultado levou o embate para os pênaltis, quando o time paulista levou a melhor, avançando de fase.

Situação do Corinthians no Brasileiro

Agora, o Corinthians tenta voltar a bater o Atlético-MG diante de seus torcedores. Na 13ª colocação, com 40 pontos, o Alvinegro do Parque São Jorge ainda não está livre do risco de rebaixamento no Campeonato Brasileiro. A distância para o Cruzeiro, o primeiro no Z-4, é de apenas três pontos.

