Biancardi nega acordo com Neymar em caso de separação

A influenciadora e ex-noiva de Neymar Bruna Biancardi negou, nesta quarta-feira (8), que tenha feito acordo no fim do relacionamento com o jogador.

Inicialmente, em postagem nas redes sociais, Biancardi falou sobre o possível “acordo milionário” e agradeceu mensagens de carinho em relação ao assalto em sua residência.

“Bruna Biancardi vem, por meio de sua assessoria, agradecer todas as mensagens de carinho, informar que não existe nenhum ‘acordo milionário’ e esclarecer alguns pontos sobre o ocorrido no dia de ontem. Evitando, dessa forma, a propagação de informações inverídicas. O caso já está nas mãos das autoridades competentes e a justiça será feita”, diz o comunicado.

O jornalista Thiago Sodré, do jornal “O Dia”, foi o primeiro a publicar sobre o término do relacionamento e o acordo de silêncio. De acordo com a publicação, os bastidores de todos os acontecimentos contaram com a presença marcante de Neymar (pai). Foi ele que costurou os moldes para que todos os lados saíssem bem na história.

Afinal, nos tratos entre as partes, de acordo com a matéria, Neymar poderá ter contato constante com Mavie. Umas das cláusulas, aliás, prevê a presença da pequena com o atleta nas férias, além de que Bruna e Mavie podem viajar para o encontro do craque, caso seja desejo do camisa 10. No entanto, para que tudo isso seja feito, Biancardi terá uma bela pensão de R$ 200 mil. Além disso, algumas regalias como moradia de luxo, carros blindados, seguranças e babás.

Ex de Neymar fala sobre assalto

Biancardi ainda deu esclarecimentos sobre o assalto na casa dos pais.

“Até o presente momento, a delegada responsável pela investigação constatou que: ‘O que foi apresentado, que eu tenho elementos de convicção, é que se tratou de um roubo a uma residência. Potencializado pelo êxito dos roubadores em encontrar objetos de valor’. Não é uma situação fácil para ninguém, ainda mais para uma família que nunca teve a intenção de ter a vida exposta dessa maneira. Por fim, pedimos respeito e discrição nesse momento delicado”, concluiu.

A casa da influenciadora foi invadida na madrugada de terça-feira (7), em um condomínio de luxo em Cotia, na Grande São Paulo. De acordo com a Guarda Civil Municipal, os bandidos entraram na residência em busca de Biancardi e Mavie, ex-noiva e a filha do jogador, respectivamente. Elas, no entanto, não estavam no local no momento da ocorrência.

Ainda de acordo com a GCM, um dos suspeitos seria morador do condomínio que teria autorizado a entrada dos criminosos. Os pais de Bruna Biancardi estavam no local no momento do assalto e foram amarrados. Eles não ficaram feridos.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook