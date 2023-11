Em pouco tempo, torcida do Vasco esgota ingressos para jogo contra o América-MG

A torcida do Vasco preciso de apenas duas horas para esgotar os ingressos para a partida contra o América-MG, no domingo (12). A partida, em São Januário, está marcada para 18h30. O time carioca, que vem de vitória no clássico contra o Botafogo, chega com moral para a partida em casa. Dessa forma, vai em busca de mais três pontos para se afastar da zona de rebaixamento.

A venda de ingressos para o confronto contra o Coelho começou às 10h desta quarta-feira. Mas, pouco depois das 12h, já não havia mais bilhetes à disposição.

Mais um grande público em São Januário

Aliás, apesar da situação ruim da equipe no Brasileirão, os vascaínos não deixam de apoiar o time. Na última rodada, aliás, o clube registrou o maior público em São Januário durante a competição, com 21.043 torcedores.

