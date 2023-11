Presidente do Atlético-MG sobre contratações: ‘Dentro do possível’

O Presidente do Atlético, Sérgio Coelho, figura bastante ligada a Sociedade Anônima do Futebol (SAF) do Galo, falou sobre as contratações da agremiação para a temporada 2024.

Inicialmente, o mandatário alvinegro confirmou que as contratações serão feitas dentro da realidade do clube.

“É normal, em uma janela dessa, que saiam alguns jogadores. E que venham alguns também. Estamos mapeando alguns reforços. Estamos com o radar ligado para ver se melhora ainda mais o nosso elenco, que já é muito qualificado. Podem, alguns, não estarem bem. Mas que são bons jogadores, são. O jogador que não está bem hoje, jogará bem amanhã. O próprio Hulk foi assim. O Paulinho, no início. O (Bruno) Fuchs, o Otávio”, disse, ao Flow Sport Club.

“Gostaria de reforçar? Sim. Dentro do possível iremos nos reforçar. Nós temos de fazer duas coisas ao mesmo tempo. Temos de ter responsabilidade orçamentária, mas precisamos ter um time muito forte. Teremos de investir. Um investidor de uma SAF vai ganhar dinheiro se o time tiver na Série B? Imagina o Atlético disputando o título, o que é capaz de fazer. Estádio cheio, camisas compradas… O investidor não vai ganhar dinheiro com o time caindo na tabela”, completou o presidente do Atlético.

O planejamento do Atlético, todavia, depende dos resultados em campo. Afinal, as contratações serão variadas conforme a competição que o clube vai disputar.

Atualmente, o Galo é o quinto colocado do Brasileirão, com 53 pontos. A posição na tabela dá vaga para a fase preliminar da Copa Libertadores.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.