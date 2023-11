Fluminense tem três desfalques confirmados em Porto Alegre

Fernando Diniz não contará com três titulares em campo na partida entre Internacional e Fluminense. Afinal, Cano, Marcelo e Felipe Melo não viajaram para Porto Alegre e são desfalques confirmados da equipe tricolor. A informação é do “ge”.

Escalação do Fluminense

Assim, Marlon, Diogo Barbosa e John Kennedy entram nas vagas dos desfalques e serão titulares em Porto Alegre. O trio, afinal, vem sendo muito utilizado por Fernando Diniz nesta temporada. Os três estiveram em campo no segundo tempo e na prorrogação da final da Libertadores.

Aliás, John Kennedy vive um momento especial na temporada. Além de marcar o gol do título da Libertadores, JK acabou de ser convocado para Seleção Pré-Olímpica. O atacante está iluminado no ano e pode ser um triunfo de Fernando Diniz em Porto Alegre.

LEIA MAIS: Internacional x Fluminense: onde assistir, escalações e arbitragem

A provável escalação do Fluminense é Fábio, Samuel Xavier, Nino, Marlon e Diogo Barbosa; André, Martinelli e Ganso; Arias, Keno e John Kennedy. Assim, Fernando Diniz busca aos poucos preparar os jogadores tricolores para disputa do Mundial, que acontece em dezembro.

Aliás, Internacional e Fluminense se enfrentam nesta quarta-feira (8), às 19h, no Beira-Rio, pela 33ª rodada do Brasileirão. A equipe tricolor está na oitava colocação do campeonato, com 45 pontos.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.